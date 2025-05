Landau (dpa/lrs) – Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat einen Bus in Landau verfolgt und den Fahrer im Streit verletzt. In der Auseinandersetzung sei es um das Abbiegen des Busfahrers an einer Ampel gegangen, wie die Polizei mitteilte.

Der 22-Jährige habe am Samstagabend an der derselben Kreuzung in der Innenstadt an einer roten Ampel gewartet und sei davon ausgegangen, dass der Busfahrer beim Abbiegen eine rote Ampel missachtet habe.

Er habe den Bus etwa drei, vier Kilometer verfolgt und so ausgebremst, dass der Fahrer habe halten müssen. Beim anschließenden Streitgespräch soll der 22-Jährige dem Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Der 57-Jährige fuhr aus Angst noch etwa zwei, drei Kilometer bis zur nächsten Haltestelle weiter und ließ sich dann ärztlich versorgen. Er war den Angaben zufolge nicht mehr fahrtüchtig und ließ den Bus stehen. Im Bus seien einige Fahrgäste gewesen, hieß es bei der Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der 57-Jährige – entgegen der Annahme des 22-Jährigen – auch nicht bei Rot abgebogen.