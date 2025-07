Der Mann war in einer Kurve gestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Obernhof (dpa/lrs) – Ein junger Mann ist nach einem Unfall mit seinem Motorrad zwischen Obernhof und Seelbach gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige aus der Verbandsgemeinde Bad Ems/Nassau am Abend auf einer Landstraße in einer Kurve gestürzt. Der Mann sei noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben, sagte ein Sprecher. Die Ursache für den Sturz stand zunächst nicht fest.