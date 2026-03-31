Saisonstart der Weißen Flotte 200 Jahre r(h)einer Genuss: So feiert die KD Jubiläum Tim Kosmetschke 31.03.2026, 06:00 Uhr

Leinen los zum Jubiläumsjahr: Die Köln-Düsseldorfer feiert ihr 200-jähriges Bestehen. Was in dieser Saison, die auf der Mosel schon begonnen hat, auf dem Rhein alles geplant ist – und woher der Jubiläumswein kommt.

Auf der Mosel bei Cochem ist sie schon am vergangenen Wochenende angelaufen: die Saison der „Weißen Flotte“. Die ersten Panoramafahrten der Köln-Düsseldorfer (KD) auf der „MS Moselprinz“ haben dort bereits stattgefunden. Auch auf dem Mittelrhein geht es bald los, dann zieht ab dem 25.







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