20 Grad und Sonne locken die Menschen nach draußen

Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Das lockte die Rheinland-Pfälzer am Wochenende in Scharen ins Freie. Und diese Entscheidung war goldrichtig, wie ein Blick in den Wetterbericht zeigt. Denn es wird schlechter.

Nahezu blauer Himmel und Sonnenschein haben am Wochenende viele Menschen in Rheinland-Pfalz ins Freie gelockt. Sie nutzten das warme Wetter zum Eisessen, Spazieren oder Radfahren. Temperaturen von bis zu 20 Grad waren optimal für einen ausgedehnten Spaziergang oder eine Radtour in der aus dem Winterschlaf erwachenden Natur, meinte DWD-Meteorologe Nico Bauer.

Das herrliche Frühlingswetter hat viele Rheinland-Pfälzer am Wochenende ins Freie gelockt - zum Beispiel im Kreis Neuwied, wo unsere Bilder entstanden sind

An Rhein, Lahn und Mosel waren zahlreiche Bänke besetzt, Jogger liefen ihre Runden. Mancherorts waren Motorradfahrer unterwegs. Leider nicht ohne Folgen: Ein Motorradfahrer ist bei einer Frontalkollision auf der Landesstraße 52 bei Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) schwer verletzt worden. Er sei zu weit links gefahren und am Ende einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 51 Jahre alte Biker wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zu Wochenbeginn gehen die Temperaturen nun zurück, am Montag ist sogar mit Regen zu rechnen. So geht es auch am Dienstag weiter.