Nach einem Überholmanöver prallt ein junger Fahrer im Hunsrück in zwei Bäume. Die Feuerwehr muss den Schwerverletzten aus dem Auto retten.

Thalfang (dpa/lrs) – Ein junger Mann ist im Hunsrück alkoholisiert in zwei Bäume gekracht. Der 19-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, wie die Polizei berichtete.

Der Mann war auf der L150 von Thalfang kommend unterwegs. Er überholte mit hoher Geschwindigkeit einen anderen Pkw. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über das Auto, krachte in zwei Bäume und überschlug sich mehrfach. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht.