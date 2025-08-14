Die Polizei will im Hunsrück ein Supermoto-Bike stoppen. Doch der Fahrer oder die Fahrerin rast davon - inklusive riskanter Überholmanöver.

Morbach (dpa) – Der Fahrer oder die Fahrerin eines Supermoto-Bikes ist im Hunsrück mit 180 Kilometern pro Stunde auf einer Bundesstraße vor der Polizei geflohen. Dabei kam es auch zu riskanten Überholmanövern, wie die Polizeidirektion Trier mitteilte. Sie bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Supermoto-Bike ist ein Motorrad, das für den Rennsport auf einer Strecke mit gemischtem Untergrund konzipiert ist. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für Motorräder auf Bundesstraßen beträgt außerorts 100 km/h, sofern keine anderen Verkehrszeichen etwas anderes vorgeben.

Die Polizei hatte den Fahrer oder die Fahrerin des speziellen Motorrades am Samstagmorgen kontrollieren wollen – doch das Fahrzeug raste davon. An einer Tankstelle in Morbach (Landkreis Benrkastel-Wittlich) entdeckten die Beamten es dann wieder – zusammen mit zwei weiteren Motorrädern. Diese rasten in Richtung Ortskern Morbach, während das Supermoto-Bike auf der B327 in Fahrtrichtung Flughafen Hahn davonraste.

Gegen die Fahrer wurden Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs, illegalem Fahrzeugrennen sowie Gefährdung des Straßenverkehrs geschrieben. Die drei Motorräder sind im Bereich Morbach, Thalfang, Hermeskeil und Bernkastel gesichtet worden.