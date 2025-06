Heimbach (dpa/lrs) – Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Birkenfeld ums Leben gekommen. Sein Fahrzeug kollidierte am Freitagabend bei Heimbach mit einer Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Aus bisher unbekannten Gründen verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

