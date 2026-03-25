Eine 18-Jährige wird in einem Regionalzug mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.

Sulzbach (dpa) - Bei einem Messerangriff in einem Regionalzug ist eine 18 Jahre alte Frau in der Nähe der saarländischen Stadt Sulzbach schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, ist aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte.

Ein 21 Jahre alter Mann soll die junge Frau attackiert haben. Die Frau und der mutmaßliche Täter kannten sich, wie der Sprecher sagte. Der Tatverdächtige sei noch vor Ort festgenommen worden.

Angriff am Nachmittag

Der Angriff sei gegen 15.45 Uhr geschehen. Sowohl die Frau als auch der Verdächtige haben laut Polizei die deutsche Staatsangehörigkeit. Zuvor hatte die Bundespolizei nur von einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Regionalexpress berichtet.

Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv und auch dem genauen Hergang dauern laut Sprecher noch an.

Erst im Februar hatte es in einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen Landstuhl und dem saarländischen Homburg eine tödliche Attacke auf einen Zugbegleiter gegeben. Der Angreifer hatte sein Opfer mit Faustschlägen gegen den Kopf so schwer verletzt, dass es wenige Tage später starb. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.