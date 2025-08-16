Ein 17-Jähriger ist mit einem E-Scooter in Frankenthal unterwegs, als er an einer roten Fußgängerampel von einem Auto erfasst wird. Nun soll ein Gutachter den Unfallhergang klären.

Frankenthal (dpa/lrs) – Ein 17 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Frankenthal schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Freitagabend zunächst auf dem Radweg parallel zu einer Straße unterwegs, als er dann trotz roter Fußgängerampel die Fahrbahn überquerte. Dabei sei er von dem Auto erfasst worden und gestürzt.

Laut den Angaben wurde der Jugendliche mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53 Jahre alte Autofahrer habe womöglich Alkohol getrunken, er habe eine Blutprobe abgeben müssen. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.