Offenbach an der Queich (dpa/lrs) – Ein 17-Jähriger hat in Offenbach an der Queich (Landkreis Südliche Weinstraße) einen Unfall mit dem Wagen seiner Eltern gebaut. Der Jugendliche sei vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er mit einem Begrenzungspfosten zusammengestoßen.

Die Eltern hätten nichts von der Spritztour ihres Sohnes gewusst. Ob der Jugendliche einen Führerschein hat, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Bei der Kontrolle vor Ort sei zudem festgestellt worden, dass der Jugendliche alkoholisiert gewesen sei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.