In der Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses bricht ein Feuer aus. Ein Mann wird verletzt.

Mainz (dpa/lrs) – Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Mainz 16 Menschen und zwei Katzen aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Die Erdgeschosswohnung war dort in Brand geraten, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ihr Bewohner wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, nach Kenntnissen der Feuerwehr hatte er sich schon ins Freie retten können, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Warum das Feuer in dem Wohnhaus ausbrach, war zunächst unklar. Die Erdgeschosswohnung brannte vollständig aus. Auf die anderen Wohnungen breiteten sich die Flammen glücklicherweise nicht aus, wie der Sprecher weiter sagte. Sie seien inzwischen wieder bewohnbar.