In einer Autowerkstatt explodiert ein Kompressor. Die Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Viel ist noch unklar, aber es gibt Verletzte.

Koblenz (dpa/lrs) - Bei einer Explosion in einer Autowerkstatt in Koblenz ist ein 16 Jahre alter Auszubildender schwer verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Mitarbeiter habe sich bei der Versorgung des Jugendlichen leicht verletzt.

In der Werkstatt sei ein Kompressor explodiert, hieß es. Aktuell werde von einem Betriebsunfall ausgegangen. Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst waren im Einsatz, ebenso ein Rettungshubschrauber. Laut Feuerwehr konnte das Feuer weitgehend bereits durch die Mitarbeiter gelöscht werden.