Ein Auto und ein Zug kollidieren in der Westpfalz. Ein junger Mensch kommt dabei ums Leben. Die Unfallursache ist zunächst unklar.

Kusel (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Kusel (Westpfalz) ist eine 16 Jahre alte Jugendliche getötet worden. Drei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz saß die 16-Jährige zusammen mit ihrer 48-jährigen Mutter sowie ihrer 13-jährigen Schwester und der 51 Jahre alten Fahrerin im Wagen. Die Schwerverletzten seien mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht worden, hieß es.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr am Bahnübergang «Zum Metternachtshof». Die Ursache war zunächst unklar. Der Zug - eine Regionalbahn von Kusel nach Kaiserslautern - war laut Polizei mit etwa 20 Menschen besetzt. Sie blieben demnach unverletzt. Die Passagiere seien ausgestiegen und betreut worden. «Sie konnten mittlerweile die Unfallstelle verlassen», teilten die Beamten mit.

Laut Polizeipräsidium Westpfalz waren Kriseninterventionsteams sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundes- und Landespolizei an der Unfallstelle. Die Bahnstrecke blieb zunächst gesperrt.