Zwei Jugendliche sind auf einem E-Scooter unterwegs, als es zu dem Unfall kommt. Beide kommen schwer verletzt in Kliniken - dort stirbt einer von beiden.

Alzey (dpa/lrs) – Ein 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto gestorben. Ein weiterer 15-jähriger Jugendlicher sei ebenfalls auf dem E-Scooter gewesen und schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach kollidierten die beiden am Samstagabend frontal mit dem Auto in Alzey.

Der Autofahrer wurde laut Mitteilung leicht verletzt. Beide Jugendlichen seien zunächst in Kliniken gebracht worden, wo der E-Scooter-Fahrer dann gestorben sei. Ein Gutachter habe die Spuren des Unfalls gesichert, hieß es.