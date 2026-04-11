Ein 15-Jähriger entwendet das Auto eines Familienmitglieds und fährt mit einem 13-jährigen Beifahrer durch Bad Ems. Die Polizei stoppt das Fahrzeug.

Bad Ems (dpa/lrs) – Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist in Bad Ems ohne Führerschein mit einem Auto gefahren. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, wie die Polizei mitteilte.

Demnach habe der 15-Jährige das Fahrzeug zuvor von einem Familienmitglied entwendet. Er war nach Angaben der Polizei gemeinsam mit einem 13 Jahre alten Beifahrer unterwegs. Die Polizei war durch den Hinweis eines Zeugens auf den Fahrer aufmerksam geworden. Die beiden Jugendlichen seien nach der Kontrolle zu ihren Eltern gebracht worden.