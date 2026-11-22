Ein Jugendlicher will in Waldrach vor einem Supermarkt die Straße überqueren und wird von einem Auto erfasst. Er wird verletzt, später stirbt er. Ist schon klar, wie es zu dem Unfall kommen konnte?

Waldrach (dpa/lrs) – Nach einem Unfall in Waldrach im Landkreis Trier-Saarburg ist ein 14 Jahre alter Junge an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit.

Der Junge wollte am späten Freitagnachmittag vor einem Supermarkt die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem Auto angefahren, wie die Polizei mitteilte. Am Steuer saß ein 25-Jähriger. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiterhin an, dazu wurde auch ein Gutachter beauftragt. Die Polizei hofft zudem auf Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Der 14-Jährige und der 25-jährige Autofahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo der Junge am Samstag seinen schweren Verletzungen erlag.