Ein Jugendlicher will in Waldrach die Straße überqueren und wird von einem Auto erfasst. Er wird schwer verletzt. Die L149 muss zeitweise komplett gesperrt werden.

Waldrach (dpa/lrs) – Ein 14 Jahre alter Junge ist in Waldrach (Landkreis Trier-Saarburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Jugendliche habe am späten Nachmittag vor einem Supermarkt die Fahrbahn überquert und sei dabei von dem Wagen angefahren worden, teilte die Polizei mit.

Der Junge und der 25 Jahre alte Fahrer des Wagens wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache beauftragten die Ermittler einen Gutachter.

Die L149 musste zur Unfallaufnahme rund zwei Stunden lang voll gesperrt werden. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie mehrere Streifenwagen der Polizei. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.