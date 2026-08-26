2. Bundesliga
1. FC Kaiserslautern leiht Mittelfeld-Mann von Toulouse aus
Mario Sauer
Mario Sauer (r) wechselt auf den Betzenberg. (Archivbild)
Luk·ö Grinaj. DPA

Mario Sauer kommt aus Frankreich und soll das Mittelfeld des 1. FC Kaiserslautern beleben. Was sich der Verein von seiner Verpflichtung erhofft.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich noch einmal im Mittelfeld verstärkt. Mario Sauer wechselt für diese Saison auf Leihbasis vom französischen Erstligisten FC Toulouse zu den Roten Teufeln, wie die Pfälzer mitteilten. Der 22-jährige Slowake absolvierte in der vergangenen Spielzeit insgesamt 29 Spiele für die Franzosen.

«Er komplettiert unser Mittelfeld als klassischer Box-to-box-Spieler, wobei er uns durch seinen Tiefgang und seine Abschlussqualitäten mehr Möglichkeiten im Offensivspiel schafft», sagte Sportdirektor Marcel Klos. Laut Toulouse hat Kaiserslautern eine Kaufoption. Der FCK machte dazu keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:260826-930-586861/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten