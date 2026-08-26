Mario Sauer kommt aus Frankreich und soll das Mittelfeld des 1. FC Kaiserslautern beleben. Was sich der Verein von seiner Verpflichtung erhofft.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich noch einmal im Mittelfeld verstärkt. Mario Sauer wechselt für diese Saison auf Leihbasis vom französischen Erstligisten FC Toulouse zu den Roten Teufeln, wie die Pfälzer mitteilten. Der 22-jährige Slowake absolvierte in der vergangenen Spielzeit insgesamt 29 Spiele für die Franzosen.

«Er komplettiert unser Mittelfeld als klassischer Box-to-box-Spieler, wobei er uns durch seinen Tiefgang und seine Abschlussqualitäten mehr Möglichkeiten im Offensivspiel schafft», sagte Sportdirektor Marcel Klos. Laut Toulouse hat Kaiserslautern eine Kaufoption. Der FCK machte dazu keine Angaben.