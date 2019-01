Steht vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz ein früherer Kämpfer der radikal-islamistischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS)? Die Generalstaatsanwaltschaft ist sich sicher, dass der Mann dem IS angehörte, der brutalste Kriegsverbrechen begangen und für schwerste Anschläge auch in Deutschland die Verantwortung übernommen hat. Doch der Syrer Mamar A. (27) beteuert: „Ich habe mich an keinem Kampf beteiligt. Auf keiner Seite. Da ist absurd.“

Oberstaatsanwalt Christoph do Paço Quesado ist in seiner Anklage vom Gegenteil überzeugt: Spätestens im Februar 2014 habe sich Mamar S. dem IS angeschlossen und sich an Gefechten der Terrororganisation, unter ...

Lesezeit für diesen Artikel (658 Wörter): 2 Minuten, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.