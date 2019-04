Der Mainzer Oberbürgermeister ist sichtlich nervös. Zehn Vorwürfe arbeitet Michael Ebling (SPD) bei einer Pressekonferenz minutiös in seinem Redemanuskript ab. Es geht um nicht weniger als Vorteilsnahme im Amt, um Vorwürfe der Untreue, um Vetternwirtschaft und die Anordnung von Dienstvergehen. Zehn Jahre nach der Wohnbau-Affäre wird die Landeshauptstadt Mainz erneut von Vorwürfen der Korruption und Vetternwirtschaft erschüttert.

Ebling weist in der Pressekonferenz alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Ins Rollen kam die Sache durch einen anonymen Brief, der vor einer Woche an verschiedene Medien sowie die Mainzer ...