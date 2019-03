Neue Einnahmequelle: Chinesen sollen Wirtschaft ankurbeln

Woher sollen in Zukunft die Touristen kommen, die unser Land besuchen? Bei der Suche nach neuen Einnahmequellen taucht regelmäßig China als erfolgversprechender Quellmarkt auf. Der chinesische Reisemarkt gewinnt immer mehr an Attraktivität, das hat auch eine Analyse der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) ergeben. Zurzeit verfügen zwar nur etwa 6 bis 8 Prozent der Chinesen über genug Einkommen, um regelmäßig ins Ausland zu reisen – doch angesichts von rund 1,3 Milliarden Chinesen handelt es sich immerhin um die stolze Anzahl von 70 bis 90 Millionen potenziellen Kunden. Und: Rheinland-Pfalz hat nicht zuletzt dank Karl Marx, Burgen und Mittelrhein genau das zu bieten, was die Chinesen im Urlaub suchen.

„Das Potenzial ist da“, sagt denn auch Stefan Zindler, Geschäftsfürer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, im Gespräch mit unserer Zeitung. Nicht zuletzt deshalb, weil der chinesische Markt im Wandel sei. „Es ...

Lesezeit für diesen Artikel (689 Wörter): 2 Minuten, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.