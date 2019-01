Nachdem er von einem Balkon gefallen war, ist ein betrunkener 51-jähriger Mann in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) in ein Krankenhaus eingeliefert worden – und hat dort Polizeibeamte angegriffen.

Als Polizisten ihm mitteilten, dass er in der Klinik ausnüchtern müsse, habe er sich in Boxerstellung vor den Beamten aufgebaut, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Angriffe des Mannes ...