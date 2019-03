Man kann junge Leute im Dorf halten, muss aber etwas dafür tun. Das hat Harald Simons von der Forschungsagentur Empirica bei einer Kommunaltagung in Bitburg gesagt. Der Kommunalexperte, der für Rheinland-Pfalz mit einer Studie zu „Haltefaktoren für den ländlichen Raum“ auf der Zielgeraden ist, widersprach damit der Meinung, dass junge Dorfbewohner vor allem wegen Arbeit oder Uni in sogenannte Schwarmstädte ziehen, zu denen in Rheinland-Pfalz Koblenz, Mainz und Trier zählen. Der ländliche Raum kann Abwanderungen abmildern – wenn mittelgroße und kleine Zentren mehr Angebote für junge Menschen aus umliegenden Dörfern schaffen.

Ein Trend ist laut Simons, dass die meisten jungen Leute nur ein, zwei Stunden von ihrem Heimatort entfernt in Städten mit ausreichenden Angeboten wohnen und dafür auch bereit sind, zu ...

Lesezeit für diesen Artikel (478 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz CDU: Das Land lässt seine Dörfer hängen

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.