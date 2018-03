Forum Mittelrhein: ECE gibt Details fürs neue Einkaufszentrum bekannt

Rund 80 neue Geschäfte, Restaurants, Cafés und Serviceeinrichtungen für die Koblenzer Innenstadt: Am Mittwoch, 26. September, um 8 Uhr eröffnet das neue Forum Mittelrhein auf dem Zentralplatz. Am Freitag hat die Betreiberfirma ECE Details zu den künftigen Mietern des neuen Einkaufszentrums bekanntgegeben. Centermanagerin Kirsten Jackenkroll nennt ihren Arbeitsplatz eines der "schönsten und modernsten Shopping-Center Deutschlands".

ECE spricht von einem "ausgewogenen Mieter- und Branchenmix" auf den 20.000 Quadratmetern des neuen Centers. Zu den Mietern gehören demnach zahlreiche Geschäfte, die neu in Koblenz sind, so beispielsweise Modelabels wie Vila Clothes, Promod, G-Star, Zapata, Claire's, Yeans Halle, Tally Weijl, Emilio Adani und Camp David, Sportgeschäfte wie Adidas Originals, Side Step und Sport 2000, Bodycare- und Kosmetik-Anbieter wie Rituals und Lush oder das Spielzeugfachgeschäft Spiele Max.

Zu den weiteren Mietern im Forum Mittelrhein zählen laut ECE unter anderem ein Saturn-Fachmarkt für Unterhaltungselektronik, die Modeanbieter H&M, New Yorker, Vero Moda und Jack & Jones, die Schuhfachgeschäfte Tamaris, OSCO und Street, das Möbel- und Wohnaccessoires-Fachgeschäft Depot, ein dm-Drogeriemarkt sowie eine Douglas-Parfümerie. Abgerundet werde der Branchenmix durch Geschäfte aus Koblenz und der Region wie beispielsweise die Fashion-Stores docter P. und Brooklyn 101 oder Schuhwerk by Lahr Schuhe. Ein Anziehungspunkt im Forum Mittelrhein soll der sogenannte Food-Court werden – ein Gastronomiebereich mit 350 Plätzen und zehn verschiedenen Anbietern. Am meisten Furore machen dürfte aber wohl Starbucks.

Investitionspartner für das Forum Mittelrhein sind die ECE, Strabag Real Estate und die RREEF Investment GmbH, die einen 94,9-prozentigen Anteil der Projektgesellschaft für den offenen Immobilienfonds Grundbesitz Europa übernommen hat. ECE und Strabag Real Estate halten eine Minderheitsbeteiligung von insgesamt 5,1 Prozent. Das Investitionsvolumen für das Shopping-Center beträgt insgesamt rund 145 Millionen Euro. Mit der Bauausführung wurde als Generalunternehmer die Ed. Züblin AG beauftragt, heißt es in der Mitteilung von ECE abschließend.