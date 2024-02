Ein zweiter Prozess zum Fall Yeboah ist in Koblenz angelaufen: Bei einem Brandanschlag auf ein Saarlouiser Asylheim war der 27-jährige ghanaische Flüchtling Samuel Kofi Yeboah 1991 grausam in den Flammen ums Leben gekommen. Im Oktober 2023 endete in Koblenz ein erster Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter – jetzt hat ein Verfahren gegen den mutmaßlichen Ex-Skin-Chef von Saarlouis begonnen.