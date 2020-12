Neuwied

Sieben Wochen nach den landesweiten Querelen um die gescheiterte Abwahl des SPD-Bürgermeisters Michael Mang in Neuwied kommt es am Donnerstag zu einem zweiten Anlauf. Der kritisierte Amtsinhaber sagte, er wolle nach seiner erwarteten Abwahl erst „in Klausur gehen“ und sich dann sozial engagieren. Im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes könnte er sich vorstellen, mit Senioren oder Armen zu arbeiten, „also mit Menschen, die am schnellsten unter dem Radar verschwinden“.