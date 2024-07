Plus Rheinland-Pfalz

Zwei auffällige Wildschweine in Gimbsheim: Vermutlich Fall von Afrikanischer Schweinepest in Rheinland-Pfalz

i Vermutlich gibt es den ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest in Rheinland-Pfalz (Symbolfoto). Foto: Robert Michael/picture alliance/dpa

Die Afrikanische Schweinepest hat offenbar den Rhein übersprungen – nach mehreren Fällen in Hessen wurde nun der erste dringende Verdachtsfall in Rheinland-Pfalz registriert. Es geht um auffällige Wildschweine in Gimbsheim südlich von Mainz. Wie es nun weitergeht.