Zentrum will verletzte Seelen an der Ahr heilen: Einrichtung in Lantershofen kümmert sich um Betroffene

Dr. Katharina Scharping, Chefärztin an der Dr. von Ehrenwall'schen Klinik in Ahrweiler, hat eine Patientin aus dem Ahrtal, die nur zu ihrer Therapiesitzung kommt, wenn es nicht regnet. Als die Leiterin des Traumahilfezentrums in Grafschaft-Lantershofen bei dessen Eröffnung am Montagabend davon erzählt, wird das Trauma Tausender Menschen im Ahrtal nach der Flutkatastrophe im Juli plötzlich greifbar, wenn auch nicht begreifbar. „Ich persönlich kann nur erahnen, wie schwer die seelischen Wunden bei manchen Menschen sind“, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).