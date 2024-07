Plus Rheinland-Pfalz

Zensus 2022: Hier sind die Mieten in Rheinland-Pfalz besonders günstig

i Das Archivfoto zeigt einen ausgefüllten Mietvertrag für eine Drei-Zimmer-Wohnung, auf dem die zur Wohnung gehörenden Schlüssel liegen. Wir zeigen, wo es sich in Rheinland-Pfalz besonders günstig leben lässt. Foto: DB Dieter Assmann/picture-alliance/ dpa/dpaweb

Mietpreise, Einwohnerzahlen, Energieträger, Familienstand: Die Zensus-Ergebnisse verraten so einiges über den Lebensalltag der Menschen in Rheinland-Pfalz. In welchen Gemeinden die Mieten besonders hoch oder niedrig sind.