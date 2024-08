Plus Manubach

Zeitreise in die alte Heimat: Ein Brasilianer auf der Spur seiner Hunsrücker Vorfahren

i 196 Jahre nach der Auswanderung seines Vorfahren schließt sich für Eldon Jung (links) ein Kreis. In Manubach trifft er mit Elke Mades, geborene Jung, auf Verwandtschaft. Mit ihrem Mann Karl-Richard Mades werden die Brasilianer gleich kulinarisches im Hunsrück eingenordet. Zum Mittagessen gibt es Schales. Foto: Eldon Jung

1828 wandert Franz-Heinrich Jung aus Manubach nach Brasilien aus. Doch über die Generationen geraten die Hunsrücker Wurzeln der Familie jenseits des Atlantiks in Vergessenheit. Fast 200 Jahre später kehrt sein Nachfahr Eldon Jung in das Dorf zurück, in dem alles seinen Anfang genommen hat. In der alten Heimat trifft der 83-Jährige die deutsche Linie seiner Familie. Ein Kreis hat sich geschlossen.