Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums innerhalb eines Tages von 29 auf mehr als 50 gestiegen. Das sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Wir befinden uns momentan in einer Krisensituation“, stellte die SPD-Politikerin fest und fügte hinzu: „Wir sind gut vorbereitet, wir sind auch vorbereitet auf das, was noch kommt.“