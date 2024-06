Plus Rheinland-Pfalz Woher die Unzufriedenheit kommt: Kommunalpolitiker aus Rheinland-Pfalz berichten aus ihrem Alltag Von Lara Kempf i Wo soll man am Sonntag seine Kreuzchen machen? Viele Wähler sind verunsichert. Wir haben uns auf die Spur dieser Stimmung begeben (Symbolfoto). Foto: Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa Viele Bürger sind momentan unzufrieden. Das wird besonders in den Wochen vor der Wahl deutlich. Proteste und Anfeindungen auf Parteien und Politiker häufen sich. Wie aber gehen Kommunalpolitiker mit dieser wachsenden Unzufriedenheit um? Die Volontäre der Rhein-Zeitung haben mit einigen von ihnen gesprochen. Dabei ist ein Videobeitrag entstanden, den Sie hier sehen können. Lesezeit: 1 Minute

In wenigen Tagen stehen wichtige Wahlen an: sowohl die Europawahl als auch die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz. Doch die Bürger zeigen sich verunsicherter denn je. Krieg in Europa und eine deutsche Ampelkoalition, der viele Menschen nicht mehr vertrauen, scheinen die Unzufriedenheit zu fördern und die Wahlentscheidung nicht unbedingt einfacher zu machen. Auch ...