Wo man den Spätsommer am Wasser genießen kann: Elf Tipps für Bars, Biergärten und Co. in Rheinland-Pfalz

i Biergarten Schlossterrasse Engers Foto: Jörg Niebergall

Um heiße Sommertage bei einem kühlen Getränk am Wasser zu genießen, muss man nicht in weit entfernte Länder fliegen. Auch in unserer Region gibt es zahlreiche Restaurants, Bars und Biergärten an Flüssen und Seen, bei denen sich das Verweilen lohnt. Wir nennen elf Lokalitäten am kühlen Nass im nördlichen Rheinland-Pfalz, bei denen auch in der Heimat ein Urlaubsgefühl aufkommt.