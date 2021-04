„Wir fühlen uns für dumm verkauft“: Philologenverband kritisiert Krisenmanagement von Bildungsministerin Hubig

In der Bildungslandschaft wächst die Wut auf Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Der Philologenverband Rheinland-Pfalz spricht nun von einem nachhaltigen Vertrauensverlust gegenüber dem Bildungsministerium. „Der Umgang mit der Corona-Krise durch das Bildungsministerium ist in essenziellen Teilen ein Trauerspiel“, kritisierte die Landesvorsitzende Cornelia Schwartz. Die Wut in den Lehrerzimmern sei riesig, die Kollegen fühlten sich nicht ernst genommen – und die Lehrer sind nicht die Einzigen: „Ich liebe meinen Beruf, aber ich hasse den Job, den ihr daraus konstruiert habt“, schreibt die Erzieherin Anna Grohmann in einem viel beachteten offenen Brief: „Ich bin verzweifelt. Ich bin enttäuscht.“