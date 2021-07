„Wir brauchen rote Telefone“: Oberbrandmeister sieht Probleme bei der Kommunikation und der Ausstattung der Rettungskräfte

Warnen im Fall einer Katastrophe, sagte Michael Ehresmann, Warnen können wir nicht. Es ist Tag sechs nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, an der Mosel und anderswo, und Ehresmann muss seinem Herzen einfach mal Luft machen. Also postete der Oberbrandmeister von der Berufsfeuerwehr Mainz ein paar Gedanken zu dem, was er selbst im Einsatz im Katastrophengebiet erlebte. Und seine nüchterne Analyse fällt erschreckend aus: Fehlendes Gerät, problematische Meldeketten, kein einheitliches Warnsystem, zu wenig Eigeninitiative, die Liste der Problemlagen in seiner Analyse ist lang.