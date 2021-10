„Wir Ärzte sind im Überlebensmodus“: Mediziner aus Bad Neuenahr-Ahrweiler berichten über ihre Probleme

Als es im Ahrtal nach der Flut wochenlang laut wird, als Bad Neuenahr-Ahrweiler von Räumfahrzeugen, Hubschraubern, von Martinshörnern und später Müllautos beschallt wird, da ist Dr. Paul Holterhoff erst einmal ganz still. Am Freitag, zwei Tage nach der Flut, steht der Hals-Nasen-Ohren-Arzt vor dem, was ihm das Wasser von seiner Praxis in der Kurstadt übrig gelassen hat – einer Praxis, die seiner Familie seit 100 Jahren, seit drei Generationen gehört. „Mir war sofort klar, dass es ein absoluter Totalschaden ist.“