Rheinland-Pfalz

Das Wintersemester an den Universitäten und Hochschulen in Rheinland-Pfalz wird eine Mischung aus digitalen Angeboten und Präsenzveranstaltungen. „Es wird noch kein normales Semester sein können, sondern so eine Art Übergangssemester“, sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Dienstag in Mainz.