Plus Ahrtal Wiederaufbau in Altenburg: Schlafzimmer nur noch über der Hochwasserlinie Von Frank Bugge i In Altenburg musste nach der Flut fast die Hälfte der 150 Häuser des Ortes abgerissen werden, der Wiederaufbau läuft – hochwassersicher. Das Ortsbild ändert sich. Foto: Frank Bugge Als die Flut kam, lief das Ahrörtchen Altenburg quasi voll wie eine Badewanne. Fast jedes der 150 Häuser wurde beschädigt, 70 mussten abgerissen werden – der Wiederaufbau läuft. Wie sich seither das Ortsbild von Altenburg verändert. Lesezeit: 3 Minuten

Ingo Poppelreuter steht vor dem Neubau seines Wohnhauses im Ahrtal-Örtchen Altenburg. Wie so viele hier im Ort, musste er nach der Flutkatastrophe sein von Heizöl verseuchtes Haus abreißen, und wie viele in Altenburg baut er an Ort und Stelle neu auf – neu und anders. Schlafzimmer beispielsweise, erläutert Poppelreuter, dürfen ...