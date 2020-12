Rheinland-Pfalz

Für viele Erzieherinnen war es ein Schlag ins Gesicht: „Die Kitas bleiben im Regelbetrieb geöffnet, an die Eltern wird aber appelliert, möglichst eine Betreuung zu Hause sicherzustellen“, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag mit. Eine „kalte Dusche“ sei das für die Erzieherinnen in den Kitas gewesen, schimpfte am Montag die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, auch der Verband der Kita-Fachkräfte protestierte umgehend, eine Petition im Internet gegen den Regelbetrieb fand binnen Stunden mehr als 8800 Unterzeichner.