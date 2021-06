Angesichts der neuen Delta-Variante des Coronavirus mehren sich Bedenken wegen der Aufhebung der Maskenpflicht an rheinland-pfälzischen Schulen. „Wir haben nach wie vor große Lerngruppen in engen Klassenzimmern, sehen uns aber einer sehr viel ansteckenderen Mutante gegenüber, der wir nicht die Chance zur Ausbreitung bieten dürfen“, warnte der Philologenverband Rheinland-Pfalz nun: Viele Fachleute rieten aktuell „angesichts der Lage in England dazu, die Masken in Innenräumen noch zu tragen“.