Christina Pleitz ist erschöpft. Treppen über drei Stockwerke hochzulaufen, das war für die 44-Jährige aus Traisen im Landkreis Bad Kreuznach früher kein Problem. Doch dann kam Corona. „Man verliert das Vertrauen in den Körper“, sagt Pleitz. Die Krankenschwester war gerade drei Wochen zur Rehabilitation in der Drei-Burgen-Klinik in Bad Kreuznach.