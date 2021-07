Wie gelingt der Klimaruck? Die Flut im Ahrtal hat gezeigt: Die Naturkatastrophen rücken näher

E s ist ein Albtraum, der Tausende Menschen innerhalb weniger Stunden aus ihrem Alltag gerissen hat. Die Starkregenereignisse in Rheinland-Pfalz, NRW, Bayern und Sachsen sind ungewöhnlich heftig, die Zahl der Toten hat längst die der Jahrhundertflut aus dem Jahr 2002 überschritten. Für viele Deutsche ist das ein Schock, den NRW-Innenminister Herbert Reul so beschreibt: „Ich glaube, die Befindlichkeit bei uns ist: Wir leben in einer heilen Industriewelt, einer Superwelt – und uns kann nichts passieren. Katastrophen finden irgendwo anders statt. Die gucken wir uns im Fernsehen an.“