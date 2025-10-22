Wann wird gebaut? Was der Verkehrsminister zum A1-Lückenschluss sagt Sebastian Stein, Bernd Wientjes 22.10.2025, 06:00 Uhr

i Den Lückenschluss der A1 in der Eifel bezeichnet Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) als wichtigstes Straßenbauprojekt in Rheinland-Pfalz, sagte er jetzt im Gespräch. Im Sommer besuchte er die Lückenanschlussstelle Kelberg, jetzt sprach er mit unserer Redaktion Harald Tittel. picture alliance/dpa

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder wehrt sich gegen den Vorwurf, Infrastrukturprojekte in der Eifel auszubremsen. Warum er dem A1-Lückenschluss trotzdem nicht einfach zusagen kann, obwohl er ihn schon lange fordert.

. Die Aufregung in der Eifel und der rheinland-pfälzischen Landespolitik war groß, als dem Lückenschluss der A1 noch vor einem möglichen Baubeginn plötzlich das Aus drohte, weil in Berlin Geld fehlte. Ähnlich groß war die Aufregung vergangene Woche, als ein Brief aus dem Bundesverkehrsministerium die Finanzierung des zweigleisigen Ausbaus der Eifelstrecke infrage stellte.







