Rheinland-Pfalz. Fünf Wochen ist die verheerende Flut im Ahrtal nun her, noch immer sind die Zustände vor Ort katastrophal. Viele Familien haben alles verloren. Deren Kinder stünden unter „einer Dauerbelastung“, berichtete der Landesschülerbeirat (LSV) am Donnerstag in Mainz.