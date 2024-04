Plus Rheinland-Pfalz Wie der Wahlabend abläuft: Zuerst wird die Europawahl ausgezählt Von Markus Kratzer i Für wen der Wähler bei der Europawahl gestimmt hat, ist am Wahlabend des 9. Juni die erste Frage, die beantwortet werden muss. Erst danach werden die Kommunalwahlstimmen ausgezählt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte Wir beantworten wichtige Fragen zum Urnengang am 9. Juni – Heute: Die Arbeit von Wahlvorstand und Helfern Lesezeit: 3 Minuten

Wenn am Sonntag, 9. Juni, um 18 Uhr die Wahllokale schließen, hat der Wähler seine (Bürger-)Pflicht getan, für viele ehrenamtliche Helfer geht die Arbeit dann aber erst so richtig los. In unserer Serie rund um die Kommunalwahl beantworten wir heute in Zusammenarbeit mit dem Büro des Landeswahlleiters wichtige Fragen rund ...