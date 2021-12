Plus

Die Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen sind auch hierzulande angekommen. Am Montagabend gingen auch in mehreren rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden Bürger auf die Straße. Wie schätzt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) die aktuelle (Gefahren-)Lage ein? Gibt es auch hier Telegram-Gruppen, in denen zu Straftaten aufgerufen wird, in denen es gar Morddrohungen gibt?