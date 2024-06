Plus Staudt/Vilnius

Westerwälder Oberst nach Großmanöver in Litauen: „Wir werden jeden Meter verteidigen“

i Oberst Axel Hardt aus Staudt (Westerwaldkreis) hat als Kommandeur der Panzerbrigade 12 an der Nato-Großübung "Defender 24" in Litauen teilgenommen. Foto: Axel Hardt/Bundeswehr

Oberst Axel Hardt aus Staudt im Westerwald hat am Großmanöver „Quadriga 24“ in Litauen teilgenommen. Direkt an der belarussischen Grenze haben deutsche Panzer den Ernstfall trainiert. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt der 51-jährige Kommandeur der Panzerbrigade 12, wie die deutschen Soldaten bei den Balten ankommen und wie er die finnischen Soldaten erlebt hat.