Rheinland-Pfalz

Wer rückt für den ins Europaparlament gewechselten CDU-Politiker Ralf Seekatz im Mainzer Landtag nach? Darüber will der Verfassungsgerichtshof (VGH) in Koblenz am 19. März beraten und entscheiden, wie ein Gerichtssprecher auf Nachfrage sagt. Hintergrund des Streits: Statt des gewählten B-Kandidaten Tobias Petry aus Hachenburg kam der Pfälzer Marcus Klein als Nachrücker zum Zuge.