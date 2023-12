Weiter lange Warten auf Erstattung: „Land lässt seine Beihilfeberechtigten im Stich“

Wochenlang warten Beamte und Pensionäre in Rheinland-Pfalz mitunter auf die Erstattung ihrer Arzt- und Krankenhauskosten – bei der Behilfe gibt es einen Bearbeitungsstau. Und Abhilfe ist wohl kaum in Sicht, wie es jetzt in einem Landtagsausschuss hieß. Die Opposition schimpft – und mit ihr etliche Leser unserer Zeitung.