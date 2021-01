Rheinland-Pfalz

Wegen Corona-Mutationen in Baden-Württemberg: Grundschulen gehen am 1. Februar nicht in Wechselunterricht

Das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz hat entgegen seiner ursprünglichen Planung beschlossen, am kommenden Montag nicht mit dem Wechselunterricht an Grundschulen zu beginnen.